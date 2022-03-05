Lise öğrencilerine yönelik verilen seminer Sorgun Toki Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Düzenlenen seminerde Sosyolog Merve Er, TUİK verilerine göre Yozgat’ta erken yaşta ve zorla evlilik konusunda Türkiye sıralamasında 20’nci il olduğunu ve bu kapsamda da bakanlık tarafından bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ifade etti.

Erken yaşta ve zorla evliliğin sonrasında gerçekleşen sağlık problemlerine değinen Psikolojik Danışman Kübra Şenöz, erken evliliğin kız çocukları için erken cinsel ilişki ve erken gebelik demek olduğunun altını çizdi. Yapılan araştırmalarda adölesan gebeliklerde anne ve bebek ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu ifade eden Şenöz, düzenlenen seminerde özellikle kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evliliğin olumsuz sonuçlarının daha ağır bir şekilde deneyimlediğini belirtti.

