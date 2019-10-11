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Erken teşhis önemli

YOZGAT Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Birgin, erken yaşlarda teşhis edilmeyen görme kusurlarının ileride tedavisinin güç olacağı uyarısında bulundu.

Erken teşhis önemli

YOZGAT Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Birgin, erken yaşlarda teşhis edilmeyen görme kusurlarının ileride tedavisinin güç olacağı uyarısında bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 00:00
Erken teşhis önemli

Birgin, “Görme kusurlularının yüzde 90’ı gelişmekte olan ülkelerdedir. Görme kusurluların yaklaşık yüzde 65’i 50 yaş üzerindedir” bilgisini verdi. Birgin, yine dünyada 19 milyon çocuğun görme kusurlu olduğuna dikkati çekerek, “Ülkemizde görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak, yetersiz görmesi olan olguları erken dönemde tanımak amacıyla Ulusal Görme  Taraması Programı başlatılmıştır. Çocuk İzlem Protokolleri kapsamın 0-3 aylık bebeklere, okul öncesi dönemde ise 36-48 aylık çocuklara ve ilköğretim 1. sınıf öğrencilerine göz taraması yapılmalıdır” dedi. Birgin,  ülkemizde önlenebilir körlük nedenlerine de dikkat çekerek, kataraktın, göz merceğinin şeffaflığını yitirmesi anlamına geldiğini, önlenebilir körlüklerin en başında geldiğini, tedavisi cerrahi yöntemle mümkün olduğunu anlattı. Birgin, ‘’Şekere bağlı görme merkezinde kanama, ödem, yeni damar oluşumu görme seviyesini düşürmekte ve körlüğe neden olmaktadır.  Diabetin kontrol altında olması görme merkezinde oluşacak hasarı önler yada ilerleme hızını yavaşlatır. Bu sebeple diabet hastalarının en az yılda bir defa göz kontrollerini yaptırması gerekmektedir’’ diye konuştu. Dr. Birgin, düzenli olarak yapılan kontrollerle birçok göz hastalığının tedavi edilebildiğini, önlenebildiğini veya durdurulabildiğini, bu nedenle göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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