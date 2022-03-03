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Erken teşhis hayat kurtarır

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneğ’i, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’yi ziyaret etti.

03 Mart 2022 Perşembe 00:33
Erken teşhis hayat kurtarır

Ziyarette Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneğ’i Başkanı Ayşe Esengil’e yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. 
Esengil, derneklerinin kansere yakalanmış insanların bir araya gelmesiyle kurulduğunu ve duyarlı vatandaşlar sayesinde bu güne kadar çalışmalarının devam ettiğini belirterek il genelinde dernek çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Neşeli, “ Kanserin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık, kanserli bireylerin yaşam kalitesinin önemli zararlı maddelerden uzak durmanın, sağlıklı beslenmenin ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak oldukça önemli. Ayrıca kanser gibi önemli bir hastalığın erken teşhisinin hayat kurtarır. Müdürlüğümüz kanser hastaları ile birlikte her zaman onlarla beraberiz. Pandemi nedeniyle sosyal hayattan uzaklaşan bireylere her zaman destek olacağız” dedi.  
Neşeli, Yozgat Kanser Hastaları Moral ve  Motivasyon Derneğ’i Başkanı Ayşe Esengil ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
 

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