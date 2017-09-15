Erken ölüm üzdü

Edinilen bilgiye göre Yozgat Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde ikamet eden 32 yaşındaki Nagihan Dikici yaklaşık bir ay önce Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası geçirdiği rahatsızlık üzerine 10 gün önce Dikici, tekrar hastaneye kaldırıldı. İkinci kez ameliyat edilen kadın taburcu edilerek evine gönderildi. Dikici, dün sabah saatlerinde tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Dikici kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nagihan Dikici için dün Büyük Cami’de ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nagihan Dikic, dualar eşliğinde Sarıtopraklık Mezarlığı’na defnedildi.

Bizde İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Dikici ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.



