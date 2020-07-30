Erken bayramlaşma

SARIKAYA ve Sorgun ilçelerinde Kurban Bayramı nedeniyle yapılması planlanan Resmi Bayramlaşma programı pandemi nedeniyle erkene alındı.

Sarıkaya Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Sorgun Kaymakamı ve Sarıkaya Kaymakam Vekili Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Karayakup Belediye Başkanı A. Dursel Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı. Dilek temennilerin dile getirildiği programda Korona virüs tedbirlerinin en sıkı şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı ve ardından bayramlaşma sona erdi.

Sorgun Öğretmenevi bahçesinde yapılan bayramlaşma töreninde konuşan Kaymakam Bahadır Güneş, pandemi dolayısıyla resmi bayramlaşma yapmayı düşünmediklerini ancak İçişleri Bakanlığının yapılması yönünde talimatları nedeniyle, bugün küçük çaplı bir bayramlaşma töreni düzenlediklerini ifade etti.

Türk toplumunun kültüründe bayramların, düğünlerin, cenazelerin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Güneş, "Ciddi bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu salgından korunmak elimizde. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyduğumuz zaman virüsün bize bulaşma ihtimali de ortadan kalkar. Şimdi yarın kurban keseceğiz, bayramlaşacağız. Lütfen bu kurallara mutlaka ama mutlaka uyalım. Ben şimdiden ailenizle birlikte hepinize iyi bayramlar diliyor, Sorgunlu vatandaşlarımızın da bayramını kutluyorum" dedi.

Törene, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Serdar Okçu, İl Genel Meclisi üyeleri, hastane yöneticileri ve daire müdürleri katıldı.