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Erkekliğe adım attı

YOZGATLI gazetecilerden Kadir Görgülü’nün oğlu Bülent Görgülü görkemli sünnet töreniyle erkekliğe ilk adımını attı.

Erkekliğe adım attı

YOZGATLI gazetecilerden Kadir Görgülü’nün oğlu Bülent Görgülü görkemli sünnet töreniyle erkekliğe ilk adımını attı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Erkekliğe adım attı

Çamlık Gazetesi muhabirlerinden Kadir-Gülizar Görgülü çiftinin oğlu Bülent sünnet düğününde doyasıya eğlendi. Sedefler Düğün Salonunda gerçekleşen düğün törenine Yozgatlı iş adamı Bilal Şahin, basın camiası, kurum müdürleri ve aile yakınları katıldı. Mehter takımı eşliğinde taht üzerinde salona giriş yapan minik Bülent yoğun alkış aldı. Sünnet düğününde katılımcılar gönüllerince eğlenerek, ailenin sevincine ortak oldular. Biz de İleri Gazetesi olarak Bülent Görgülü’ye sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyor, Görgülü ailesini tebrik ediyoruz.

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