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ERKEKLİ, YAŞAMINI ANLATTI

Aktör Altan Erkekli, yasaklanan Öğrenci Andı’nın topluma anlatılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu bir ayrıştırma değil. Herkesin bir kimliği var, ailesinden soyundan sopundan gelen. Bundan gocunmamamız gerekiyor” dedi.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:16
ERKEKLİ, YAŞAMINI ANLATTI

YOZGAT’ın Erkekli köyü nüfusuna kayıtlı tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Altan Erkekli, 45 yıllık sanat hayatı boyunca, kah tiyatro oyunlarıyla, kah televizyon dizileriyle, kah sinema filmleriyle geniş kitlelerin gönüldaşı oldu. Erkekli, hayatındaki dönüm noktalarını Sözcü’den Hayati Arıgan’a anlatırken, tüm eğitim hayatını yatılı okuduğunu, 2021'den bakınca çok kabullenilmez bir şey gibi geldiğine dikkat çekti. Erkekli, ‘’Ancak 1955 doğumlu Altan'ın, 1961'de Türkiye'nin çok güvenli olduğu bir dönemde, herkesin birbirine olan inancının tam olduğu bir dönemde, annesi ağır ameliyat geçirdiği için mecburen yatılı okulda okuması çok olağan. Diyarbakır'a giderken ailem beni, Haydarpaşa'da trende, hiç tanımadığım birine emanet ediyordu. O kişi ‘Başım gözüm üstüne’ diyordu. 3 gün bir çocuğun sorumluluğunu üstüne almak nasıl bir şeydi? İnsanlar o zamanlar güvenilirdi…  Yatılı okumak ayaklarınızın üzerinde durmayı, dayanışmayı, paylaşmayı, yetinmeyi, mücadele etmeyi, sırdaşlığı, kanaatkârlığı öğretiyor’’ dedi.  Erkekli, aile sevgisini, büyüklere saygı, sevgi, hürmet, küçüklerimizi korumayı andımız gibi içselleştirerek yaşadıklarının altını çizdi. Erkekli, ‘’Andımız konusunu iyice anlatmamız lazım. Bir iki dakikayı geçirmek için ezbere yapılan bir iş değil. Bu coğrafyada Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı güzel ilkeleri, insanlık adına tekrarlıyoruz. ‘Türküm, doğruyum'u çıkarın. ‘İnsanım, iyi insan olacağım, kötülükler yapmayacağım’ küçüklere bunu anlatıyoruz. Bütün dünyaya da bunu haykırıyoruz anlamında bakılmalı. Bu bir ayrıştırma değil. Herkesin bir kimliği var, ailesinden soyundan sopundan gelen. Biz de Çerkez olarak geliyoruz ama Türkiyeliyiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti... Bu geniş yelpaze altında omuz omuza olmamız gerekiyor. Bundan gocunmamamız gerekiyor’’ diye konuştu. Kökleri Yozgat'ın Erkekli Köyü'ne dayanan Altan Erkekli, Ebru Erkekli ile evli. Efe, Can ve Ali isminde 3 oğlu var.

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