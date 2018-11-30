Erkekli, Oktay ile görüştü

Erkekli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşerek, Yozgat’ın sorunlarını iletti, Yozgat’ın taleplerini, beklentileri konusunda bilgi verdi. Oktay, hemşerilerini dinledikten sonra, Yozgat ve Yozgatlılar için gerekli desteğini hiçbir zaman esirgemeyeceğini belirtti. Oktay, özellikle STK’ların ve özel teşebbüslerin yanında olacağını söyledi.