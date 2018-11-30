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Erkekli, Oktay ile görüştü

YOZGAT Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Meclis Başkanı Medeni Akyol, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Türkekul, Murat Gençarslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu işbirliğiyle ile Çırağan Sarayı’nda düzenlenen konferasa katıldı.

Erkekli, Oktay ile görüştü

YOZGAT Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Meclis Başkanı Medeni Akyol, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Türkekul, Murat Gençarslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu işbirliğiyle ile Çırağan Sarayı’nda düzenlenen konferasa katıldı.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
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Erkekli, Oktay ile görüştü

Erkekli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşerek, Yozgat’ın sorunlarını iletti, Yozgat’ın taleplerini, beklentileri konusunda bilgi verdi. Oktay, hemşerilerini dinledikten sonra, Yozgat ve Yozgatlılar için gerekli desteğini hiçbir zaman esirgemeyeceğini belirtti. Oktay, özellikle STK’ların ve özel teşebbüslerin yanında olacağını söyledi. 

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