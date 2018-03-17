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Erkekli Göletine dolgu

SORGUN ilçesinde yapımı devam eden Erkekli Göleti’nde plint hendeğinde enjeksiyon işleri ve Kaya Ocağı Ulaşım Yolunda kazı-dolgu çalışmalarına başlandı.

Erkekli Göletine dolgu

SORGUN ilçesinde yapımı devam eden Erkekli Göleti’nde plint hendeğinde enjeksiyon işleri ve Kaya Ocağı Ulaşım Yolunda kazı-dolgu çalışmalarına başlandı.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Erkekli Göletine dolgu

Gölet tamamlandığında depolayacağı 2 bin 84 milyon metreküp su ile 7 bin 510 dekar araziyi sulayacağı kaydedildi.  Sorgun ilçesinin Erkekli Köyünde Soğukçeşme Deresi üzerinde kurulmaya çalışılan göletin temelden 23.50 metre yüksekliği, ön yüzü geomembran kaplı toprak dolgu tipinde inşa ediliyor. 
 

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