Erkekli Göletine dolgu

Gölet tamamlandığında depolayacağı 2 bin 84 milyon metreküp su ile 7 bin 510 dekar araziyi sulayacağı kaydedildi. Sorgun ilçesinin Erkekli Köyünde Soğukçeşme Deresi üzerinde kurulmaya çalışılan göletin temelden 23.50 metre yüksekliği, ön yüzü geomembran kaplı toprak dolgu tipinde inşa ediliyor.
17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Gölet tamamlandığında depolayacağı 2 bin 84 milyon metreküp su ile 7 bin 510 dekar araziyi sulayacağı kaydedildi. Sorgun ilçesinin Erkekli Köyünde Soğukçeşme Deresi üzerinde kurulmaya çalışılan göletin temelden 23.50 metre yüksekliği, ön yüzü geomembran kaplı toprak dolgu tipinde inşa ediliyor.
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