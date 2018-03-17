Erkekli Göletine dolgu

Gölet tamamlandığında depolayacağı 2 bin 84 milyon metreküp su ile 7 bin 510 dekar araziyi sulayacağı kaydedildi. Sorgun ilçesinin Erkekli Köyünde Soğukçeşme Deresi üzerinde kurulmaya çalışılan göletin temelden 23.50 metre yüksekliği, ön yüzü geomembran kaplı toprak dolgu tipinde inşa ediliyor.

