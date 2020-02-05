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Yozgat
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ERiYORUZ!

Yozgat nüfusu bir önceki yıla göre 3 bin 781 kişi daha azalırken, yabancı nüfusunda artış oldu.

ERiYORUZ!

Yozgat nüfusu bir önceki yıla göre 3 bin 781 kişi daha azalırken, yabancı nüfusunda artış oldu.

05 Şubat 2020 Çarşamba 03:05
ERiYORUZ!

YOZGAT Merkez ile birlikte Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinin nüfusu arttı, diğer ilçelerde ise düşüş yaşandı. Açıklanan nüfus verilerine göre, ilçe merkezlerindeki nüfusa oranla en fazla göç olaylarının kırsal bölgelerden yaşandığı belirlendi. Yozgat’ta en fazla Saraykent ile birlikte Çayıralan ilçesinde göç yaşandı. 2007 yılından 2019 yılı sonuna kadar Yozgat’tan toplamda 70 bin 927 kişi göç ederken, geçen yıl nüfusumuz 3 bin 781 kişi azaldı. Nüfusumuz, 424 bin 981 kişiden, 421 bin 200 kişiye geriledi. Yozgat il nüfusunun yüzde 49,89’unu erkek, yüzde 50,11’ini ise kadınlar oluşturuyor. Yozgat’ın 2020 nüfusunun tahmini verilere göre 416 bin 988’e gerilemesi bekleniyor. Nüfusumuz 210 bin 127 erkek, 211 bin 73 kadın oluşturuyor. Yüzölçümü 14 bin 97 kilometrekare olan Yozgat’ta kilometrekareye 30 insan düşüyor. Yozgat merkez ve ilçe merkezlerinde toplam 275 bin 26 kişi yaşarken, bunlardan 137 bin 33’ünün erkek, 137 bin 993’ünü de kadınlar oluşturuyor. Belde ve Köylerde yaşayan toplam 146 bin 174 kişiden 73 bin 94’ünün erkek, 73 bin 80’inin ise kadınlar oluşturuyor. Yozgat il merkezi ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 270 bin 658 kişiden 275 bin 26 kişi çıktı. Buna karşılık, belde ve köylerde yaşayanların nüfusu ise 154 bin 323 kişiden 146 bin 174 kişiye geriledi. Nüfus Artış hızının 2017-2018 yılları arasında yüzde 15,0, 2018-2019 yıllarında ise eksi 8,9 olduğu ifade edildi.
YABANCI NÜFUS ARTTI
Yozgat’ta yaşayan yabancıların nüfusunda da artış oldu. Önceki yıl toplam 9 bin 304 yabancının yaşadığı Yozgat il genelinde geçen yıl sonu itibariyle nüfus 231 kişi artarak 9 bin 535 kişiye çıktı. Yozgat il genelinde yaşayan yabancılardan 4 bin 844’ü erkek, 4 bin 691’inin de kadın olduğu bildirildi.

Yıl          İlçe                    Toplam                   Erkek               Kadın

2019    Merkez               106.280                  52.548            53.732
2018                               105.167                  52.398            52.769
                                          +1113                      +150              +963
2019    Sorgun              79.533                    39.930            39.603
2018                             79.314                    39.728            39.586
                                        +219                       +202                +17
2019    Akdağmadeni    42.621                   21.448            21.173
2018                             42.919                   21.391            21.528
                                         -298                        +57               -355
2019    Yerköy               35.476                 17.325             18.151
2018                             35.561                  17.350             18.211
                                           -85                       -73                   -60
2019    Boğazlıyan        34.269                 17.565             16.704
2018                              34.121                 17.398             16.723
                                        +148                     +167                  -19
2019    Sarıkaya            32.489                  16.285            16.204
2018                              33.010                  16.547            16.463
                                          -521                      -262               -259
2019    Çekerek             19.467                    9.633              9.834
2018                               19.786                   9.777             10.009
                                          -319                      -144                 -175
2019    Şefaatli               14.824                    7.370              7.454
2018                                15.135                    7.528             7.607
                                            -311                      -158              -153
2019    Çayıralan             12.563                   6.254             6.309
2018                                13.512                   6.716             6.796
                                            -949                     -462               -487
2019    Saraykent            12.486                    6.278            6.208
2018                                14.198                     7.140           7.058
                                          -1712                       -862             -850
2019    Kadışehri              11.277                    5.636            5.641
2018                                 11.716                    5.828             5.888
                                             -439                     -192               -247
2019    Aydıncık                10.079                   5.054              5.025
2018                                 10.407                   5.202              5.205
                                            -328                     -148                -180
2019    Yenifakılı                 5.386                   2.641             2.745
2018                                   5.538                   2.697              2.841
                                            -152                       -56                   -96
2019    Çandır                    4.450                    2.160              2.290
2018                                   4.597                    2.236              2.361
                                            -147                        -76                  -71

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