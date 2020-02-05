YOZGAT Merkez ile birlikte Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinin nüfusu arttı, diğer ilçelerde ise düşüş yaşandı. Açıklanan nüfus verilerine göre, ilçe merkezlerindeki nüfusa oranla en fazla göç olaylarının kırsal bölgelerden yaşandığı belirlendi. Yozgat’ta en fazla Saraykent ile birlikte Çayıralan ilçesinde göç yaşandı. 2007 yılından 2019 yılı sonuna kadar Yozgat’tan toplamda 70 bin 927 kişi göç ederken, geçen yıl nüfusumuz 3 bin 781 kişi azaldı. Nüfusumuz, 424 bin 981 kişiden, 421 bin 200 kişiye geriledi. Yozgat il nüfusunun yüzde 49,89’unu erkek, yüzde 50,11’ini ise kadınlar oluşturuyor. Yozgat’ın 2020 nüfusunun tahmini verilere göre 416 bin 988’e gerilemesi bekleniyor. Nüfusumuz 210 bin 127 erkek, 211 bin 73 kadın oluşturuyor. Yüzölçümü 14 bin 97 kilometrekare olan Yozgat’ta kilometrekareye 30 insan düşüyor. Yozgat merkez ve ilçe merkezlerinde toplam 275 bin 26 kişi yaşarken, bunlardan 137 bin 33’ünün erkek, 137 bin 993’ünü de kadınlar oluşturuyor. Belde ve Köylerde yaşayan toplam 146 bin 174 kişiden 73 bin 94’ünün erkek, 73 bin 80’inin ise kadınlar oluşturuyor. Yozgat il merkezi ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 270 bin 658 kişiden 275 bin 26 kişi çıktı. Buna karşılık, belde ve köylerde yaşayanların nüfusu ise 154 bin 323 kişiden 146 bin 174 kişiye geriledi. Nüfus Artış hızının 2017-2018 yılları arasında yüzde 15,0, 2018-2019 yıllarında ise eksi 8,9 olduğu ifade edildi.

YABANCI NÜFUS ARTTI

Yozgat’ta yaşayan yabancıların nüfusunda da artış oldu. Önceki yıl toplam 9 bin 304 yabancının yaşadığı Yozgat il genelinde geçen yıl sonu itibariyle nüfus 231 kişi artarak 9 bin 535 kişiye çıktı. Yozgat il genelinde yaşayan yabancılardan 4 bin 844’ü erkek, 4 bin 691’inin de kadın olduğu bildirildi.

Yıl İlçe Toplam Erkek Kadın

2019 Merkez 106.280 52.548 53.732

2018 105.167 52.398 52.769

+1113 +150 +963

2019 Sorgun 79.533 39.930 39.603

2018 79.314 39.728 39.586

+219 +202 +17

2019 Akdağmadeni 42.621 21.448 21.173

2018 42.919 21.391 21.528

-298 +57 -355

2019 Yerköy 35.476 17.325 18.151

2018 35.561 17.350 18.211

-85 -73 -60

2019 Boğazlıyan 34.269 17.565 16.704

2018 34.121 17.398 16.723

+148 +167 -19

2019 Sarıkaya 32.489 16.285 16.204

2018 33.010 16.547 16.463

-521 -262 -259

2019 Çekerek 19.467 9.633 9.834

2018 19.786 9.777 10.009

-319 -144 -175

2019 Şefaatli 14.824 7.370 7.454

2018 15.135 7.528 7.607

-311 -158 -153

2019 Çayıralan 12.563 6.254 6.309

2018 13.512 6.716 6.796

-949 -462 -487

2019 Saraykent 12.486 6.278 6.208

2018 14.198 7.140 7.058

-1712 -862 -850

2019 Kadışehri 11.277 5.636 5.641

2018 11.716 5.828 5.888

-439 -192 -247

2019 Aydıncık 10.079 5.054 5.025

2018 10.407 5.202 5.205

-328 -148 -180

2019 Yenifakılı 5.386 2.641 2.745

2018 5.538 2.697 2.841

-152 -56 -96

2019 Çandır 4.450 2.160 2.290

2018 4.597 2.236 2.361

-147 -76 -71