YOZGAT Merkez ile birlikte Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinin nüfusu arttı, diğer ilçelerde ise düşüş yaşandı. Açıklanan nüfus verilerine göre, ilçe merkezlerindeki nüfusa oranla en fazla göç olaylarının kırsal bölgelerden yaşandığı belirlendi. Yozgat’ta en fazla Saraykent ile birlikte Çayıralan ilçesinde göç yaşandı. 2007 yılından 2019 yılı sonuna kadar Yozgat’tan toplamda 70 bin 927 kişi göç ederken, geçen yıl nüfusumuz 3 bin 781 kişi azaldı. Nüfusumuz, 424 bin 981 kişiden, 421 bin 200 kişiye geriledi. Yozgat il nüfusunun yüzde 49,89’unu erkek, yüzde 50,11’ini ise kadınlar oluşturuyor. Yozgat’ın 2020 nüfusunun tahmini verilere göre 416 bin 988’e gerilemesi bekleniyor. Nüfusumuz 210 bin 127 erkek, 211 bin 73 kadın oluşturuyor. Yüzölçümü 14 bin 97 kilometrekare olan Yozgat’ta kilometrekareye 30 insan düşüyor. Yozgat merkez ve ilçe merkezlerinde toplam 275 bin 26 kişi yaşarken, bunlardan 137 bin 33’ünün erkek, 137 bin 993’ünü de kadınlar oluşturuyor. Belde ve Köylerde yaşayan toplam 146 bin 174 kişiden 73 bin 94’ünün erkek, 73 bin 80’inin ise kadınlar oluşturuyor. Yozgat il merkezi ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 270 bin 658 kişiden 275 bin 26 kişi çıktı. Buna karşılık, belde ve köylerde yaşayanların nüfusu ise 154 bin 323 kişiden 146 bin 174 kişiye geriledi. Nüfus Artış hızının 2017-2018 yılları arasında yüzde 15,0, 2018-2019 yıllarında ise eksi 8,9 olduğu ifade edildi.
YABANCI NÜFUS ARTTI
Yozgat’ta yaşayan yabancıların nüfusunda da artış oldu. Önceki yıl toplam 9 bin 304 yabancının yaşadığı Yozgat il genelinde geçen yıl sonu itibariyle nüfus 231 kişi artarak 9 bin 535 kişiye çıktı. Yozgat il genelinde yaşayan yabancılardan 4 bin 844’ü erkek, 4 bin 691’inin de kadın olduğu bildirildi.
Yıl İlçe Toplam Erkek Kadın
2019 Merkez 106.280 52.548 53.732
2018 105.167 52.398 52.769
+1113 +150 +963
2019 Sorgun 79.533 39.930 39.603
2018 79.314 39.728 39.586
+219 +202 +17
2019 Akdağmadeni 42.621 21.448 21.173
2018 42.919 21.391 21.528
-298 +57 -355
2019 Yerköy 35.476 17.325 18.151
2018 35.561 17.350 18.211
-85 -73 -60
2019 Boğazlıyan 34.269 17.565 16.704
2018 34.121 17.398 16.723
+148 +167 -19
2019 Sarıkaya 32.489 16.285 16.204
2018 33.010 16.547 16.463
-521 -262 -259
2019 Çekerek 19.467 9.633 9.834
2018 19.786 9.777 10.009
-319 -144 -175
2019 Şefaatli 14.824 7.370 7.454
2018 15.135 7.528 7.607
-311 -158 -153
2019 Çayıralan 12.563 6.254 6.309
2018 13.512 6.716 6.796
-949 -462 -487
2019 Saraykent 12.486 6.278 6.208
2018 14.198 7.140 7.058
-1712 -862 -850
2019 Kadışehri 11.277 5.636 5.641
2018 11.716 5.828 5.888
-439 -192 -247
2019 Aydıncık 10.079 5.054 5.025
2018 10.407 5.202 5.205
-328 -148 -180
2019 Yenifakılı 5.386 2.641 2.745
2018 5.538 2.697 2.841
-152 -56 -96
2019 Çandır 4.450 2.160 2.290
2018 4.597 2.236 2.361
-147 -76 -71