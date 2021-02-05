Yüzölçümü 14 bin 97 kilometrekare olan Yozgat il genelinde kilometrekareye 30 insan düşmeye devam etti. Yozgat’ın 2020 nüfusu, tahmini verilere göre 416 bin 988 olması beklentisinden daha az bir kayıp yaşayarak, 2 bin 105 kişi daha azalan nüfusumuz 421 bin 200’den 419 bin 95 kişiye geriledi. Yozgat’ın 2021 nüfusunun, tahmini verilere göre 415 bin 835 olabileceği kaydedildi. Bu nüfus verisinin, eski yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesap olduğuna dikkat çekildi.

KADIN NÜFUSU FAZLA

Yozgat’ta yaşayan nüfusun yüzde 49,93’üne tekamül eden 209 bin 257 kişinin erkek, yüzde 50,07’sine tekamül eden 209 bin 838’inin de kadınlardan oluştuğu bildirildi. Yozgat’ta 2019 yılında 275 bin 26 kişi il merkezi ve ilçelerinde yaşarken, 2020 yılında il merkezi ve ilçelerinde yaşayanların sayısı 275 bin 935 kişiye düştü. 2019 yılında 146 bin 174 kişinin yaşadığı belde ve köyler, 2020 yılında 143 bin 160 kişinin yaşadığı belirlendi. Yozgat’ta 2018-2019 yılında göç oranı yüzde 8,9 olurken, 2019-2020 yılında bu oran yüzde 5,0’a geriledi.

YABANCI SAYISI

Yozgat’ta yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların sayısında da artış oldu. Yabancı uyruklu nüfusun Yozgat il genelinde 311 kişi arttığı kaydedildi. 2019 yılında toplam 9 bin 535 kişinin yaşadığı Yozgat’ta bunlardan 4 bin 844’ünün erkek, 4 bin 691’inin de kadın olduğu belirtildi. 2020 yılında ise Yozgat il genelinde 5 bin 250 erkek, 4 bin 598 kadın olmak üzere toplamda 9 bin 846 yabancı uyruklu nüfusun bulunduğu açıklandı.

YILLARA GÖRE

Yozgat’ın yıllara göre göç hızı incelendiğinde ise ortaya inişli çıkışlı bir grafik çıkıyor. Bu grafik içerisinde en fazla göç olayının 2015 yılında yaşandığı görülüyor. 2015 yılında nüfusun yüzde 3.03’lük kesiminin göç ettiği kaydedildi.

Yıl Nüfusu Artış

2008 484.206 % -1.61

2009 487.365 % 0.65

2010 476.096 % -2.31

2011 465.696 % -2.18

2012 453.211 % -2.68

2013 444.211 % -1.99

2014 432.560 % -2.62

2015 419.440 % -3.03

2016 421.041 % 0.38

2017 418.650 % -0.57

2018 424.981 % 1.51

2019 421.200 % -0.89

2020 419.095 % -0.50

İLÇELERDE DURUM

Yozgat’ta en fazla göç olayı il merkezinde yaşandı. İl Merkezinin nüfusu 16 bin 280 kişiden 104 bin 79 kişiye düşerek, nüfus 2 bin 201 kişi daha azaldı. Sorgun en fazla göç alan ilçe olurken, Yerköy, Sarıkaya, Saraykent Yenifakılı ilçeleri de nüfusunu artıran ilçeler olarak dikkat çekti.

İLÇE NÜFUS

2019 2020 -+

Merkez 106.280 104.079 -2201

Sorgun 79.533 80.525 +992

Akdağmadeni 42.621 42.407 -214

Yerköy 35.476 35.567 +9

Boğazlıyan 34.269 34.019 -250

Sarıkaya 32.489 32.714 +225

Çekerek 19.467 19.415 -52

Şefaatli 14.824 14.749 -75

Çayıralan 12.563 12.457 -106

Saraykent 12.486 12.651 +165

Kadışehri 11.277 10.768 -509

Aydıncık 10.079 9.967 -112

Yenifakılı 5.386 5.396 +10

Çandır 4.450 4.381 -69