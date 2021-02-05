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Yozgat
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ERiYORUZ!

TÜRKİYE’nin en fazla göç veren illeri arasında ön sıralarda bulunan Yozgat, nüfus erozyonu yaşamaya devam ederken, pandemi sürecine de bağlı olarak geçtiğimiz yıl göç hızında gerileme oldu.

05 Şubat 2021 Cuma 00:02
ERiYORUZ!

Yüzölçümü 14 bin 97 kilometrekare olan Yozgat il genelinde kilometrekareye 30 insan düşmeye devam etti. Yozgat’ın 2020 nüfusu, tahmini verilere göre 416 bin 988 olması beklentisinden daha az bir kayıp yaşayarak, 2 bin 105 kişi daha azalan nüfusumuz 421 bin 200’den 419 bin 95 kişiye geriledi. Yozgat’ın 2021 nüfusunun, tahmini verilere göre 415 bin 835 olabileceği kaydedildi. Bu nüfus verisinin, eski yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesap olduğuna dikkat çekildi. 
KADIN NÜFUSU FAZLA
Yozgat’ta yaşayan nüfusun yüzde 49,93’üne tekamül eden 209 bin 257 kişinin erkek, yüzde 50,07’sine tekamül eden 209 bin 838’inin de kadınlardan oluştuğu bildirildi. Yozgat’ta 2019 yılında 275 bin 26 kişi il merkezi ve ilçelerinde yaşarken, 2020 yılında il merkezi ve ilçelerinde yaşayanların sayısı 275 bin 935 kişiye düştü. 2019 yılında 146 bin 174 kişinin yaşadığı belde ve köyler, 2020 yılında 143 bin 160 kişinin yaşadığı belirlendi. Yozgat’ta 2018-2019 yılında göç oranı yüzde 8,9 olurken, 2019-2020 yılında bu oran yüzde 5,0’a geriledi.
YABANCI SAYISI
Yozgat’ta yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların sayısında da artış oldu. Yabancı uyruklu nüfusun Yozgat il genelinde 311 kişi arttığı kaydedildi. 2019 yılında toplam 9 bin 535 kişinin yaşadığı Yozgat’ta bunlardan 4 bin 844’ünün erkek, 4 bin 691’inin de kadın olduğu belirtildi. 2020 yılında ise Yozgat il genelinde 5 bin 250 erkek, 4 bin 598 kadın olmak üzere toplamda 9 bin 846 yabancı uyruklu nüfusun bulunduğu açıklandı.
YILLARA GÖRE
Yozgat’ın yıllara göre göç hızı incelendiğinde ise ortaya inişli çıkışlı bir grafik çıkıyor.  Bu grafik içerisinde en fazla göç olayının 2015 yılında yaşandığı görülüyor. 2015 yılında nüfusun yüzde 3.03’lük kesiminin göç ettiği kaydedildi. 

Yıl        Nüfusu          Artış 
2008    484.206    % -1.61
2009    487.365    % 0.65
2010    476.096    % -2.31
2011    465.696    % -2.18
2012    453.211    % -2.68
2013    444.211    % -1.99
2014    432.560    % -2.62
2015    419.440    % -3.03
2016    421.041    % 0.38
2017    418.650    % -0.57
2018    424.981    % 1.51
2019    421.200    % -0.89
2020    419.095    % -0.50

İLÇELERDE DURUM
Yozgat’ta en fazla göç olayı il merkezinde yaşandı. İl Merkezinin nüfusu 16 bin 280 kişiden 104 bin 79 kişiye düşerek, nüfus 2 bin 201 kişi daha azaldı. Sorgun en fazla göç alan ilçe olurken, Yerköy, Sarıkaya, Saraykent Yenifakılı ilçeleri de nüfusunu artıran ilçeler olarak dikkat çekti.

İLÇE                       NÜFUS        
                               2019             2020           -+
Merkez               106.280        104.079      -2201
Sorgun                79.533         80.525      +992
Akdağmadeni      42.621        42.407      -214
Yerköy                 35.476        35.567       +9
Boğazlıyan         34.269         34.019       -250
Sarıkaya            32.489          32.714       +225
Çekerek             19.467         19.415       -52
Şefaatli              14.824          14.749      -75
Çayıralan           12.563          12.457      -106
Saraykent         12.486           12.651      +165
Kadışehri          11.277            10.768      -509
Aydıncık           10.079             9.967      -112
Yenifakılı            5.386             5.396      +10
Çandır               4.450             4.381      -69

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