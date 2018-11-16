Erik ağacı çiçek açtı

Türkiye’de sonbahar mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği ve birçok kentte kar yağışının gözlendiği bu mevsimde Yozgat’ta bir erik ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı. Mevsimini şaşırarak filizlenip çiçeğe bürünen erik ağacını görenler, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiler. Hasan Demir isimli vatandaş yaptığı açıklamada “Bir taraftan kar yağarken Yozgat’ta erik ağacı çiçek açıyor. Çok şaşırdık. Bu mevsimde meyve olmaz ama Allah’ın bir hikmeti” dedi.