Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93297
ALTIN
210.011
DOLAR
5.3165
STERLİN
6.8758
EURO
6.0196

Erik ağacı çiçek açtı

YOZGAT’ta Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampus yerleşkesinde bulunan bir erik ağacının Kasım ayının ikinci haftasında çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.

Erik ağacı çiçek açtı

YOZGAT’ta Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampus yerleşkesinde bulunan bir erik ağacının Kasım ayının ikinci haftasında çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.

16 Kasım 2018 Cuma 06:46
8 Okunma
Erik ağacı çiçek açtı

Türkiye’de sonbahar mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği ve birçok kentte kar yağışının gözlendiği bu mevsimde Yozgat’ta bir erik ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı. Mevsimini şaşırarak filizlenip çiçeğe bürünen erik ağacını görenler, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiler. Hasan Demir isimli vatandaş yaptığı açıklamada “Bir taraftan kar yağarken Yozgat’ta erik ağacı çiçek açıyor. Çok şaşırdık. Bu mevsimde meyve olmaz ama Allah’ın bir hikmeti” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Erik Ağacı çiçek Açtı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULACAK
YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULACAK
Orman Lezzetleri Akdağ’da
Orman Lezzetleri Akdağ’da
Hırsızlık zanlıları yakalandı
Hırsızlık zanlıları yakalandı
Karışımlı Yem Bitkisi
Karışımlı Yem Bitkisi
Uzunlu’ya orman
Uzunlu’ya orman
TÜBİTAK Destek Programı
TÜBİTAK Destek Programı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim