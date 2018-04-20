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Ergoterapi Ünitesi hizmete açıldı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, sayılı hastanelerde bulunan Ergoterapi Ünitesi hizmete sunuldu.

Ergoterapi Ünitesi hizmete açıldı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, sayılı hastanelerde bulunan Ergoterapi Ünitesi hizmete sunuldu.

20 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Ergoterapi Ünitesi hizmete açıldı

Şehir hastaneleri içerisinde ilk olarak Yozgat’ta hizmete sunulan ünitenin açılışı Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, il protokolünün ve Otizm tanılı bireyler ve ebeveynlerinin katılımıyla yapıldı. Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ümit Işık, Ergoterapinin temel amacının kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak olduğunu söyledi. Işık, ‘’Ergoterapistler,  kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek, bu amaca ulaşırlar’’ dedi. 
Doktor Işık, hastanede pediatri ünitesini kurarak, çocuklara yönelik ergoterapi hizmeti vermeye başladıklarını hatırlattı. Işık, ünitede Çocuk ve Ergen Psikiyatristlerin izleminde Ergoterapist Yeşim Yıldırım tarafından otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, mental motor retardasyon, yazı yazma ve ince motor beceri sorunları, down sendromu, çeşitli genetik bozukluklar, gelişimsel koordinasyon bozuklukları gibi nörogelişimsel problemi olan tüm çocukların standardize testlerle değerlendirileceğini ifade etti. Işık, ‘’Ünitede, ev programı verilerek belirli aralıklarla takip edilmekte veya çocuğun durumuna göre ünitede haftalık seanslarla ergoterapi programına alınmaktadır. Pediatrik ergoterapi ünitesinde her çocuğa özel; kişi merkezli yaklaşımla tedavi uygulanmaktadır. Çocuklarda normal gelişimi engelleyebilecek duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal faktörler standardize testler ile değerlendirilmektedir. Duyu bütünleme eğitimi, postür, denge, ince motor beceriler, günlük yaşam becerileri ile görsel motor kontrol, görsel uzaysal algılama, dikkat, oryantasyon, planlama ve yazı yazma eğitimi gibi akademik becerileri de içeren kognitif algısal becerilerin kazandırılması veya geliştirilmesi ile toplumsal entegrasyonları sağlanmaktadır. Çocuğun kendine bakım, okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesi hedeflenmektedir” diye konuştu. 
Ergoterapist Yeşim Yıldırım ise, çocuğun okul ortamı, oyun ve etkileşimde olduğu tüm ortamlarda toplumsal katılımını sağlamak, artırmak için fiziksel, çevresel, sosyal, kültürel, kurumsal faktörler değerlendirilerek, müdahale programı uygulandığını belirttti. Yıldırım, hizmete açılan pediatrik ergoterapi ünitesinin duyu bütünleme eğitimi, görsel algısal aktiviteler, akademik becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar, oyun terapisi gibi çok çeşitli müdahaleler için gerekli imkânlara sahip olduğunun altını çizdi. Yıldırım, bu sayede pediatrik ergoterapi ünitesinde çocukların hem uygun gelişimsel seviyeye ulaşmak, günlük yaşamda bağımsızlık kazanmak, topluma kazandırılmak üzere rehabilite edilirken, aynı zamanda terapötik olarak kullanılan aktiviteler ve oyunlar ile mutlu olduklarını sözlerine ekledi. 
 

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