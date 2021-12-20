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Ergen Nüfus Profili

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülkemizdeki ergen nüfusunun daha yakından tanınması, ergenler ile ilgili veri ihtiyacının karşılanması, politika ve uygulamalara temel oluşturacak bilgilerin elde edilmesi amacıyla başlattığı Türkiye Ergen Profili Araştırması’nın (TEPA) üçüncüsü için saha çalışmalarını başlattı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:00
Ergen Nüfus Profili

 İlki 2008 yılında gerçekleşen ve her 5 yılda bir tekrarlanan Türkiye Ergen Profili Araştırması, Türkiye’de yaşayan 12-18 yaş arası gençlerin karşılaşabileceği bedensel, sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunları saptamak, bu veriler ışığında değerlendirmek ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar üretmek amacıyla yapılıyor. Bu yıl Türkiye Ergen Profili Araştırması’nın üçüncüsü için saha çalışmalarını başlatan Bakanlık, 36 ilde yaklaşık 60 bin haneyi tarayacak. Araştırma kapsamında bu hanelerde yaşayan yaklaşık 7000 ergenle görüşülecek. Araştırma 3 başlıkta yapılacak. Birinci kısımda hanede yaşayan bütün bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim ve sağlık durumları değerlendirilecek. İkinci kısımda, konut özellikleri, ev sahipliği, gelir kaynakları gibi haneye ilişkin sorular yer alacak. Üçüncü kısımda ise ergen nüfusa sağlık durumu, okul ve eğitim hayatı, çalışıyorsa iş hayatı, evdeki yaşam koşulları, ailenin sağladığı sosyal destek, arkadaş çevresinin özellikleri ve arkadaş ilişkileri, madde kullanımının olup olmadığı, fiziksel olarak zarar görüp görmediği, sosyal medya alışkanlığı gibi sorular yöneltilecek. Üçüncü kısımdaki toplam 11 modül, 131 soru ve yaklaşık 200 önermenin içerdiği araştırmanın bulgularının 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. İlki 2008, ikincisi 2013 yılında yapılan araştırma serisinin üçüncüsüne 2019 yılında başlayan Bakanlık, Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelediği araştırmanın saha çalışmasını Kasım ayında uygulamaya koydu.

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