Er'e büyük onur!

Tokat'ta uzun süredir yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görevini başarıyla yerine getiren hemşerimiz Dursun Ekrem Er, İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen 16'ncı Tokat'ın Enleri Ödül Töreni'nde 'Ey iyi gazeteci' ödülünü alarak gurur kaynağımız oldu.

Tören de ayrıca Türkiye'nin haber kanalı A Haber'in Tokat Muhabiri Murat Onur da 'En iyi muhabir' ödülünü alarak, başarısını taçlandırdı.

Ödülünü coşkulu bir kalabalık ve katılımcı kitlesinin önünde alan Dursun Ekrem Er, duygularını şu sözlerle dile getirdi:





"21 Ocak akşamı İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen 16. Tokat'ın Enleri Ödül Törenine katılarak, hayatım boyunca benim için çok anlamlı kalacak olan nişanımı teslim aldım. Çok değerli meslek büyüğüm Bayram Güvercin ve Zekeriya Yılmaz başta olmak üzere, Cengiz Güvercin, Ayten Turan, Gültekin Kaya ve adını sayamadığım ve henüz yüz yüze tanışma fırsatı yakalayamadığım tertip komitesi ve jüri üyelerine şükranlarımı sunuyor, bu süreçte İstanbul'da beni yalnız bırakmayan kadim dostlarım Fahri Erhan Ünal ve Çağrı Cankurtaran'a teşekkür ediyorum.



