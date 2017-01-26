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Er'e büyük onur!

26 Ocak 2017 Perşembe 06:00
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Yozgat'ın yetiştirdiği başarılı gazetecilerden Dursun Ekrem Er, görev yaptığı Tokat'ta, Tokatlılar tarafından 'En iyi gazeteci' ödülüne layık görüldü.

Er'e büyük onur!
Tokat'ta uzun süredir yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görevini başarıyla yerine getiren hemşerimiz Dursun Ekrem Er, İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen 16'ncı Tokat'ın Enleri Ödül Töreni'nde 'Ey iyi gazeteci' ödülünü alarak gurur kaynağımız oldu.
Tören de ayrıca Türkiye'nin haber kanalı A Haber'in Tokat Muhabiri Murat Onur da 'En iyi muhabir' ödülünü alarak, başarısını taçlandırdı. 
Ödülünü coşkulu bir kalabalık ve katılımcı kitlesinin önünde alan Dursun Ekrem Er, duygularını şu sözlerle dile getirdi: 

"21 Ocak akşamı İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen 16. Tokat'ın Enleri Ödül Törenine katılarak, hayatım boyunca benim için çok anlamlı kalacak olan nişanımı teslim aldım. Çok değerli meslek büyüğüm Bayram Güvercin ve Zekeriya Yılmaz başta olmak üzere, Cengiz Güvercin, Ayten Turan, Gültekin Kaya ve adını sayamadığım ve henüz yüz yüze tanışma fırsatı yakalayamadığım tertip komitesi ve jüri üyelerine şükranlarımı sunuyor, bu süreçte İstanbul'da beni yalnız bırakmayan kadim dostlarım Fahri Erhan Ünal ve Çağrı Cankurtaran'a teşekkür ediyorum.

'En İyi Gazeteci' olarak ödüle layık görülmem, Tokat'ta ve İstanbul'da yaşayan, bizleri takip eden ve oylamaya katılan değerli Tokatlıların kararı olsa da, bundan sonraki hayatımda bu takdiri hak etmeye yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğim. Sıla hasreti çeken Tokatlılar tarafından şahsıma yapılan bu övgüyü onların özlemlerini gidermeye yönelik çalışmalar yapan Tokat'taki meslektaşlarım ve TRT bünyesinde görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

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