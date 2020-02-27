Erdoğan’ın doğum gününü kutladılar

. Parti binasında, İl Başkanı Çelebi Dursun, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında üzerinde Nice 66 yıllara yazılı pasta kesildi. AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, bugün 66 yaşına basan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için il yönetimi olarak doğum günü kutlaması gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye’nin başından Recep Tayyip Erdoğan’ı eksik etmemesi dileğinde bulunan Dursun, ‘’Allah benim ömrümden alsın onun ömrüne versin. Sadece Türkiye’nin değil tüm İslam aleminin Başkanı, mazlumların yanında. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin’’ dedi.

BASKETÇİLER DE UNUTMADI

Yozgat’ta devam eden U16 Basketbol Bölge şampiyonasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 66’ıncı yaş günü unutulmadı. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda devam eden müsabakalarda dün 66 yaşına basan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Basketbol Yozgat İl Temsilciliği tarafından bir program düzenlendi. Basketbol İl Temsilcisi Çelebi Dursun, müsabakalar öncesinde Rıza Kayaalp Spor Salon’unun skorboarduna ‘66 Nice 66 Yıllara’ skorboardun her tarafına 66 ve oyuncuların isimlerinin bulunduğu bölüme ise Erdoğan 66 yazdırdı.