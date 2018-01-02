ERDOĞAN GELiYOR

YOZGAT’ta ilçe kongrelerini tamamlayan AK Parti’nin İl Kongresine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması kesinlik kazandı. 14 Ocak Pazar günü Saat: 15.00’de gerçekleştirilecek olan AK Parti İl Kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişiyle ilgili hazırlıklara başlanıldı. AK Parti Yozgat il teşkilatı, ciddi bir gelişme yaşanmaması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. AK Parti kurulduğu günden bu yana en fazla desteği veren illerin başında gelen Yozgat’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrı bir önem veriyor. Partinin kuruluşunda Yozgatlı siyasetçilerin ve vatandaşların büyük desteğini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin olağan kongresinde de Yozgat’ta olacak. Erdoğan, Yozgat’a gelmeden önce katıldığı diğer illerdeki kongre salonunda yaptığı konuşmalarda Yozgat’a da yer veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas’ta yaptığı konuşmasında, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde teknik sebeplerle biraz gecikme olduğunu ifade ederek, projeyi adım adım takip ettiğini, gecikmeye yol açanlardan bizzat kendisinin hesap soracağını ifade etti. Erdoğan, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın sadece Sivas ile bitmeyeceğini, buradan Erzincan, Erzurum ve Kars’a, oradan da Pekin’e, Demir İpek Yolu Hattına bağlanacağını anlatarak, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolunu açtıklarını, adım adım bu projeyi de hayata geçireceklerini anlattı. Erdoğan, Düzce’deki konuşmasında ise, ‘Kurtuluş Savaşı yıllarında birbirinin ardı sıra Düzce ve Yozgat’ta yaşanan elim hadiselerin arka planı maalesef hala tam anlamıyla aydınlatılabilmiş değil. Ülkemiz büyüdükçe, demokrasimiz güçlendikçe, Cumhuriyetimiz kökleştikçe yakın tarihimizin bu puslu hadiselerini daha bir özgüvenle tartışabileceğimize doğrusu ben inanıyorum’ dedi.