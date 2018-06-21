Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95057
ALTIN
192.970
DOLAR
4.7244
STERLİN
6.2675
EURO
5.4834

Erdal’a teşekkür

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Hamdi Erdal’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Erdal’a teşekkür

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Hamdi Erdal’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
30 Okunma
Erdal’a teşekkür

Boğazlıyan ilçesine Bağlı Yenikışla köyünden gelen vatandaşlar kendilerine yaptığı hizmetlerden dolayı Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal’a teşekkür edip plaket verdiler. Yeni Kışla Köyü muhtarı ve Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Erdal’ı makamında ziyaret etti. Köylerine verdiği destekten dolayı Erdal’a teşekkür eden muhtar ve dernek başkanı, Erdal’a plaket verdi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, kendilerine teşekkür ziyaretinde bulunup plaket veren Yeni Kışla Köyü muhtarı ve Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanına teşekkür ederken, onların yaptığı bu ince davranıştan dolayı mutluluğunu dile getirdi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yüksek fiyat şikayeti
Yüksek fiyat şikayeti
Vali ödüllendirdi
Vali ödüllendirdi
Kanallar temizlendi
Kanallar temizlendi
Yayla şenliği
Yayla şenliği
ÇEDAŞ’da toplu iş sözleşmesi
ÇEDAŞ’da toplu iş sözleşmesi
Destekleme müracaatı başladı
Destekleme müracaatı başladı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim