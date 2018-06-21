Boğazlıyan ilçesine Bağlı Yenikışla köyünden gelen vatandaşlar kendilerine yaptığı hizmetlerden dolayı Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal’a teşekkür edip plaket verdiler. Yeni Kışla Köyü muhtarı ve Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Erdal’ı makamında ziyaret etti. Köylerine verdiği destekten dolayı Erdal’a teşekkür eden muhtar ve dernek başkanı, Erdal’a plaket verdi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, kendilerine teşekkür ziyaretinde bulunup plaket veren Yeni Kışla Köyü muhtarı ve Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanına teşekkür ederken, onların yaptığı bu ince davranıştan dolayı mutluluğunu dile getirdi.