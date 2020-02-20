Erciyes’in zirvesine çıktılar

Kanun kapsamında dezavantajlı, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sosyal, kültürel, ekonomik açıdan eşitliği sağlamak adına ve mağduriyetlerinin giderilmesi için hazırlanan projenin üçüncü aşaması olan gezi turuna Erciyes Gezisi ile start verildi. 30 kişilik öğrenci grubunun katılım sağladığı gezi turuna Kaymakam Fatih Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Turan Kaya, Sosyal Hizmetler Müdürü Sevda Şahin de katıldı. Hayatlarında ilk kez teleferiğe binmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, kızakla kayarak mutluluğun zirvesine ulaştı. Kayseri’nin meşhur olan sucuk ekmek ikramından sonra gezi turu sona erdi.