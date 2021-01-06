Erciyes’in testi pozitif

Buna rağmen, salgın insanları etkilemeye devam ediyor. Sağlık Sen Yozgat İl Başkanı Atakan Erciyas’ın da testi pozitif çıktı. Erciyas’ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı karantinada olduğu bildirildi.
06 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
YOZGAT il genelinde Covit-19 salgınına yönelik tedbirler üst seviyede yürütülüyor
Buna rağmen, salgın insanları etkilemeye devam ediyor. Sağlık Sen Yozgat İl Başkanı Atakan Erciyas’ın da testi pozitif çıktı. Erciyas’ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı karantinada olduğu bildirildi.