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Erciyes’in testi pozitif

YOZGAT il genelinde Covit-19 salgınına yönelik tedbirler üst seviyede yürütülüyor

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
Erciyes’in testi pozitif

Buna rağmen, salgın insanları etkilemeye devam ediyor. Sağlık Sen Yozgat İl Başkanı Atakan Erciyas’ın da testi pozitif çıktı. Erciyas’ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı karantinada olduğu bildirildi.

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Erciyes’in Testi Pozitif
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