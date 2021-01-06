Erciyas’in testi pozitif

Buna rağmen, salgın insanları etkilemeye devam ediyor. Sağlık Sen Yozgat İl Başkanı Atakan Erciyas’ın da testi pozitif çıktı. Erciyas’ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı karantinada olduğu bildirildi.