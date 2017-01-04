Erbekliler buluştu

Erbekliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aydın Yılmazer’in yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinlikler hem Yozgatlıları bir araya getiriyor hem de Yozgat’ın reklamına vesile oluyor.

Derneğin son etkinliği arabaşı gecesi oldu. Geceye Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, MHP Yozgat Milletvekili Adaylarından Nevzat Kemal Adıbelli, Milli Güreşçimiz, Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp, Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Başkanı Zeynep Göktaş, bürokratlar ve çok sayıda Yozgatlı katıldı. Gecede Türkiye’nin akademisyen sanatçısı hemşerimiz Mahmut Yıldız’ a kendi bestelediği türküleriyle sahne alarak herkesi coşturdu.

Başkan Aydın Yılmazer; “Erbek ve Erbekliler uğrunda canlar verilecek, tek insanlardır, onlar için yaptığım karşılıksız koşuşturmalara fedakarlık değil, vefa denilir” dedi.

Fransa’daki yardımsever köylüleri Yunus Eramil ve Mehmet Şahin’e katkılarından dolayı teşekkür eden Yılmazer, yönetimimde bulunan Şakir Erbek, Bayram Çiftçi, Vedat Yılmazer, Halil Eramil, Mustafa Güner, Veyis Şahinsoy ve Muhtar Atilla Yılmazer gibi arkadaşları ile tüm Erbeklilerin adına yüceltmek için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel; “Bu köyün onurlu ve kıymetli insanlarına hizmet etmekten gurur duyuyorum” dedi.

Açıkel, Yozgatlıların birlik ve beraberlik içerisinde olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür birlikteliklere vesile olan dernek yöneticilerine de teşekkür etti.

Ünlü sunucu Seda Demir ise bir sonraki Erbekliler gecesini kendisinin sunacağı sözünü verirken, geceye iştirak eden Erbekliler Körpınardan, Ağpınardan, Çatal Susa, Söbelen, Sarnıç Çamlığı, Belan, Gırgı ve Söğütlüden bahsederek hasret gjderdi.

Erbekliler gecesine, siyaset, sanat, iş dünyası ve akademik camiadan onlarca kutlama telgraf geldi.