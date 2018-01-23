Erbaş’tan yeni eser

Erbaş, yeni eseriyle ilgili olarak Evrensel Gazetesi’nden İsmail Afacan’a verdiği röportajda, öyküyü ve şiiri tek bir potada erittiğine dikkat çekildi.

Toplumsal temlerin lirik bir dille anlatılmasının önemine dikkat çeken Erbaş, ‘Söylenmeli ki, bizi de toplumu da içten-dıştan çürüten acı, dıştan kuşatan yıkım, bizden başkalarına, başkalarından bize, hiç yabancılık çekmeden geçsin, bulaşsın, bizi birbirimizle var etsin, birbirimize ait kılsın. Yoksa hepimiz ortak acımızı yalnız kendi acımız sana sana geçip gideceğiz dünyadan’ dedi.