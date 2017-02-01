Erbakan Yozgat’a geliyor

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın adını ve davasını yaşatmak amacıyla kurulan Erbakan Vakfı’nın genel başkanlığını yürüten Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı Yozgat Şubesi’nin düzenlemiş olduğu konferans programına katılmak için Pazar günü Yozgat’a gelecek.

Erbakan Vakfı Yozgat Şubesi tarafından düzenlenen “Irkçı emperyalizm ve siyonizmin planlarından kurtulmanın yolları” konulu konferansın konuşmacısı olarak Yozgat’a gelecek olan Fatih Erbakan, 5 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde Yozgatlı vatandaşlara seslenecek.