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Erbakan Ormanı oluşturuldu

Yeniden Refah Partisi Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından eski başbakanlardan Necmettin Erbakan anısına hatıra ormanı oluşturuldu. 

Erbakan Ormanı oluşturuldu

Yeniden Refah Partisi Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından eski başbakanlardan Necmettin Erbakan anısına hatıra ormanı oluşturuldu. 

29 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Erbakan Ormanı oluşturuldu

Yeniden Refah Partisi Sorgun İlçe Başkanı Hasan Çelik, yaptığı açıklamada, ilkbahar mevsiminin gelmesi ile fidan dikimi etkinliklerinin hızlandığını ifade ederek, kendilerinin de milli görüşün lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına bir hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Çelik, Erbakan adına hatıra ormanı oluşturulmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün partimizin mensubu arkadaşlarımızla Sorgun Orman Şefliği'nden temin ettiğimiz 2 bin çam fidanını Üçtepeler mevkisine dikerek liderimiz adına bir hatıra ormanı oluşturduk. Hocamızın bizler de emeği çok fazladır. Bize, inandığımız gibi yaşamamızı, ahlaki ve manevi değerlere bağlı kalarak tüm insanlığa örnek bir toplum olmamızı o öğretmiştir." dedi.

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