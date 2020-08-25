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ERANSAN’DAN AR-GE ÇALIŞMASI

Erensan Genel Müdürü Çeviker, ‘’Ar-Ge çalışmalarına Covit-19 sürecinde de ara vermeden devam ediyoruz’’ dedi.

25 Ağustos 2020 Salı 00:34
ERANSAN’DAN AR-GE ÇALIŞMASI

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimini yaptığı buharlı kazanları yurtdışına ihraç eden Erensan pandemi döneminde Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdı. Basınçlı Kap ve Kazan Sektörünün ülkemizdeki önemli temsilcilerinden Erensan’ın Genel Müdürü Efkan Çeviker, tüm sektörlerin pandeminin ekonomik etkilerini hissettiğini, fakat şirket olarak bu süreci etkin bir şekilde değerlendirerek Ar-Ge çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Çevikler, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sürecinde Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini, katma değeri yüksek ürün ve prosesler geliştirme çalışmalarına hız kazandırdıklarını kaydetti. Çeviker, ‘’Bütün sektörleri etkisi altına alan pandemi sürecinde Ar-Ge faaliyetlerine hız vermeye başladık. 56 yıllık deneyim ve bilgi birikimimizi ithal ürünlere alternatif olabilecek, sektöre bayrak tutacak yeni ürünler üretmek için kullanıyoruz. Titiz Ar-Ge çalışmalarımız sonuncunda Yozgat fabrikamızda yüzde 100 yerli üretim ile paslanmaz malzemelerden oluşan düşük Nox emisyon değerlerine sahip, çevre dostu TR MIX premix brülörlü paslanmaz çelik yer tipi yoğuşmalı sıcak su kazanını sektöre kazandırdık” dedi. 
DÜNYAYA İHRAÇ 
EDİYORUZ
Erensan’ın 2017 yılında Groupe Atlantic Ar-Ge Yetkinlik Merkezi olarak seçildiğini belirten Çeviker, ‘’Ar-Ge merkezi olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda katma değeri yüksek ürünler üretiyor ve dünyanın en büyük pazarlarına ihraç ediyoruz. Ürünün fonksiyonelliğini arttıran çalışmalar; Ar-Ge stratejilerimiz içinde çok önemli bir yere sahip. Ar-Ge departmanımızda kendi mühendis ekibimiz ile kazan, basınçlı kap, eşanjör ve ekonomizör tasarımları yapıyor ve farklı uygulamalar için ürünler geliştiriyoruz. Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları sonucunda kendi patentli ürünlerimizi üretiyoruz. Grubun üretim tesislerinde de global rekabete ayak uydurabilmek ve ürünlerimizi en son teknolojileri kullanarak üretmek üzere yeni yatırımlar yapıyor, Endüstri 4.0’a geçmek için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.
İNSAN GÜCÜNE YATIRIM
Erensan’ın Genel Müdürü Efkan Çeviker, grubun prensipleri olan ‘kısa ve uzun dönemde çalışanlarımızın gelişimine, açık fikirlilik, kolektif çalışma ve alanlarında uzmanlaşma’  ilkelerini ön planda tutarak 21.yüzyılın sunduğu dijitalleşme süreçlerini çok dikkatle takip ettiklerini anlattı. Çeviker, ‘’Üretim merkezlerimizde çalışanlarımızın Güvenlik ve Kalite prensiplerimiz çerçevesinde olmasına öncelik vererek Endüstri 4.0 uygulamalarını hayata geçirmeye ve ekiplerimizi de eğitmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken ilk dikkat ettiğimiz nokta çalışanlarımızın yetenekleri ve gelişme kapasiteleri oluyor. Gelişmekte olan sanayiye gelişmekte olan insan gücü (İnsan 4.0) sloganıyla Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek okullarında kalifiye insan gücü yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda 2020’de Meslek Yüksek Okulları ve Yüksek Öğretim kurumlarındaki ilgili bölümleri destekleme kararı aldık. Yeni ürün ve süreç projelerinde üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesiyle ulusal ve uluslararası pazarda daha yenilikçi ürünlerle yer almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 

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ERANSAN’DAN AR-GE ÇALIŞMASI
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