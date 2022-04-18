EPNi Proje şenliği yapıldı

Yozgat Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen şenlikte Ortaokul gurubunda 16, Lise gurubunda ise 10 ekip şenlik kapsamında projelerini sergiledi. Özellikle velilerin yoğun ilgi gösterdiği şenliğe, Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt ile öğretim üyeleri ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz da katıldı. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında lise ve ortaokul öğrencilerinin Tasarlayıp, Kodlayıp Deneyap Teknoloji Atölyesinde verilen EPNİ eğitimi sonunda öğrenciler yaptıkları çalışmaları düzenlenen şenlik ile sergiledi. Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan Tekno Bozok Ekibi hareketli kanat İHA projesi ile Lise öğrencileri tarafından hazırlanan Twilight Forest ise otomatik İtfaiye aracı en iyi tasarım, yazılım empati, düşünce güncel ve üretilebilirlik alanında şölenin iyisi seçildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt ve öğretim üyelerinin de tam not verdiği projeler hakkında öğrenciler de katılımcılara bilgi verdi. EPNİ şenliğinde konuşan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Yozgat Deneyap Atölyesi’nin Türkiye’de ikinci fazda açılan 18 il içerisinde olduğunu söyledi. Sınav ve mülakatlardan başarılı olan 100 ortaokul ile 60 lise öğrencisiyle eğitme başlanıldığını hatırlatan Sapmaz, ders döneminde, tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, havacılık ve uzay teknolojileri, enerji teknolojileri, malzeme bilimi ve nanoteknoloji eğitimlerinin yüz yüze verildiğini vurguladı. Yazılım teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, mobil uygulama eğitimlerinin ise çevrimiçi platformda verildiğine dikkat çeken Sapmaz, ‘’Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti (EPNİ), Yazılım Teknolojileri eğitimlerimiz tamamlandı. Bizlerde EPNİ ve YT derslerine giren eğitmenlerimizle ders sürecin ve proje şenliğinin planlanması konusunda değerlendirme, planlama toplantısı yaptık. Öğrencilerimizin kazanımlarını proje şenlikleri ile velilerimize ve ilgililere sunuyoruz. Öğrencilerimizin ülkemizin geleceğine yönelik tasarımlarını düşüncelerini özgün projeler ile sunuyorlar. Gerçekleştirdiğimiz EPNİ Proje şenliğinde Ortaokul gurubunda 16 ekip, lise gurubunda 10 ekip katıldı. Tarımdan teknolojiye, sosyal sorumluluk projesinden Otopark projesine kadar çağın ihtiyaç duyduğu alanlarda proje ve yazılım çalışması gerçekleştirdiler. Ortaokul Tekno Bozok Ekibi hareketli kanat İHA projesi ile Lise de de Twilight Forest ise otomatik İtfaiye aracı ile en iyi tasarım, yazılım empati, düşünce güncel ve üretibilirlik alanında şölenin iyisi seçildiler. Yozgat Bozok Üniversitesinden de Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt ve Öğretim görevlileri DENEYAP Teknoloji yıldızlarını izlemeye geldiler ve tam not verdiler. Üniversite Ortaöğretim bütünleşmesine katkı sağlayan Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt’a ile birlikte velilerimizin yoğun ilgisi ve iyi niyet dönüşlerine teşekkür ediyoruz’’ dedi.