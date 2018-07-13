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Envanter hazırlandı

YOZGAT il genelindeki biyolojik bitkilere yönelik gerçekleştirilen alan taramasının ardından,  ‘Karasal Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Çalıştayı’ yapıldı.

Envanter hazırlandı

YOZGAT il genelindeki biyolojik bitkilere yönelik gerçekleştirilen alan taramasının ardından,  ‘Karasal Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Çalıştayı’ yapıldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Envanter hazırlandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Turgut Çangır’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştaya, Yozgat protokolünün yanı sıra Bölge Müdürlüğü teknik personeli ile bilim adamları ve üniversite öğrencileri katıldı. Yozgat il genelinde gerçekleştirilen alan taraması ile biyolojik çeşitlilik haritasının çıkartılmasına yönelik sonuç raporları değerlendirildi. Yapılan çalışmalarda, il genelindeki, damarlı bitkiler, memeli hayvanlar, kuşlar, balıklar, sürüngenler, tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanların nerede görüldükleri belirlendi. Daha önce Çamlık Milli Parkı'nda bu çalışmanın bir benzerinin yapıldığı hatırlatılarak, yapılan çalışma ile il genelindeki biyolojik çeşitliliğin kayıt altına alınmasının hedeflendiği ifade edildi.

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