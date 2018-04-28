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Entegre tesis

BOĞAZLIYAN Belediyesi, ‘Entegre Et İşleme ve Ambalajlama Tesisi’ konusunda ciddi adımlar atmaya başladı.

Entegre tesis

BOĞAZLIYAN Belediyesi, ‘Entegre Et İşleme ve Ambalajlama Tesisi’ konusunda ciddi adımlar atmaya başladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Entegre tesis

Belediye Başkanı Hamdi Erdal, 2015 yılında bölgenin en modern kesimhanesini hizmete açtıklarını hatırlattı. Erdal, ‘’Yine Orta Anadolu’nun en büyük Hayvan Pazarı olması nedeni ile İlçemiz kesimhanesi çok önemli bir ihtiyacını gidermiştir. Kesimhanenin günde 150 büyükbaş 450 küçükbaş kesim kapasitesi bulunmaktadır’’ dedi.
Başkan Erdal, yenilikçi yatırım anlayışı ile Entegre Et İşleme Tesisiyle, kesimhanede üretilen sağlıklı etlerin kavurma, sucuk, köfte gibi işlenerek sunulmasının sağlanacağını ifade etti. Başkan Erdal, ‘’Orta Anadolu Kalkınma Ajansından Mehmet Fatih Yaprak ve Ahmet Lütfü Şahin projemizi incelemek üzere geldiler. Söz konusu yatırım bölgede tek olup, halkımıza ambalajlı ve hijyen şartlarına uygun gıda temini yapacaktır. Tesis ile günde 300 ton et işleme kapasitesine sahip olacaktır’’ diye konuştu.

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