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Ensar'ın konuğu oldu

BOZOK Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Kara, Ensar Vakfında haftalık düzenlenen söyleşiye katıldı.

Ensar'ın konuğu oldu

BOZOK Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Kara, Ensar Vakfında haftalık düzenlenen söyleşiye katıldı.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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Ensar'ın konuğu oldu

Ensar Vakfı’nda gerçekleştirilen söyleşide, “Yozgat İlinin Kalkınmasında Model Önerisi” konusu ele alındı.  Söyleşide ele alınan konular arasında dünya ekonomisindeki gidişat, ekonomik sistemler, küreselleşme ve etkileri konularına da değinildi.

Yozgat İl Ekonomisinin genel değerlendirilmesi yapılarak yatırım alanları tespit edildi. Tespit edilen yatırım alanları Tarım ve Hayvancılık, Tarımsal Sanayi, Eğitim Üssü, Termal Turizm, Kongre ve Sağlık Turizmi, Lojistik Merkez yatırım alanları olarak tespit edildi.

Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Kara’nın değerlendirmelerinin ardından soru-cevap kısmı ile tamamlanan söyleşide, Ensar Vakfı Yozgat Şubesi Başkanı Hüseyin Durusoy,” Her hafta düzenlenen söyleşilerimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Söyleşilerimiz oldukça verimli ve güzel geçiyor. Bu hafta ki konuğumuz Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Kara oldu. Kendisine bizi kırmayıp bu hafta ki söyleşimize katıldığı için teşekkür ederim” dedi.

Söyleşiye Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcıları Şükrü Çakır ve Salih Altun, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçarslan ve vatandaş katıldı.

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