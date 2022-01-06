Ensar Buluşmaları

Ensar Vakfı Yozgat Şube Başkanı Av. Hasan Kandemir’in davetiyle, eğitime ilgi duyan kişiyle bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Değişim ve Eğitime Dair Düşünceler’ başlığı altında değerlendirmelerde bulundu. Değişimin kaçınılmaz olduğunun ortaya konulduğu konuşmada, değişimi etkileyen faktörlerin ve değişimin kendisinin de eğitimi etkilediği farklı yönleriyle ele alındı. Sorular sorarak ve bazı temel kavramları tartışarak etkileşimli bir anlatım biçiminin izlendiği buluşmada, Böyükata’nın açık sözlü ve ezber bozan nitelikteki ifadelerinin ilgiyle tartışıldığı gözlendi. Böyükata, “Yıllarca bize büyüyünce ne olmak istediğimiz soruldu. Öğrenciliğimizde seminerlerini, konuşmalarını dinlediğimiz kişiler, ileride onların bulunduğu yerde bizlerin olacağını, hatta oturdukları ‘koltukta’ bizlerin oturacağını söylediler. Bu şekilde olmamalı. Çocuklara, gençlere, öğrencilere büyüyünce, ileride, gelecekte ne yapmak istedikleri sorulmalı. Hayallerinin peşinde gitmeleri önerilmeli. Yeni mesleklerden, bilim ve teknolojideki ilerlemelerden bahsedilmeli. Geleceğe dair vizyon kazandırılmalıdır” dedi. Yüzeysel de olsa enerji konularına da değinen Böyükata, günümüz dünyasında kullanılan eşyalardan hatırlatmalar yaparak enerji konusunun öncelikli ihtiyaçlar hatta kimi zaman günlük hayatta temel ihtiyaçların da önüne geçtiğine atıfta bulundu, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırımlarının öneminden bahsederek, uzun vadeli bakış geliştirmek gerektiğini ortaya koydu. Bilgi, araştırma ve girişimcilik kavramlarından hareketle tarım toplumu, modern toplum ve günümüz toplumuna kadar süregelen değişimleri katılımcıların dikkatine sunan Böyükata, “Girişimcilik kavramını ve ortaya çıkan yeni kavramları doğru anlamalı ve eğitimin içerisine katmalıyız. Gelişen dünyada sürekli yeni durumlar ve bunlara bağlı yeni kavramlar, anlayışlar, yöntemler ve yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Bunlara direnç ve tepki göstermeden önce doğru anlamaya çalışma yolunu seçmeliyiz” ifadelerini kullandı.Katılımcıların soru sormalarına ve düşüncelerini paylaşmalarına da fırsat verilen programa ilişkin yaptığı değerlendirmede Ensar Vakfı Yozgat Şube Başkanı Av. Hasan Kandemir, katılımcıları sohbete ortak ederek, karşılıklı etkileşimde bulunarak, aktif program icra edilmesinin akıcılığı sağladığını ve herkesi memnun ettiğini vurgulayıp, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.