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Enoğlu, Nazlı ile buluştu

Yozgat Defterdarlığı görevine yeni atanan Yüksel Enoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı’yı ziyaret etti.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:01
Enoğlu, Nazlı ile buluştu

Safranbolu Malmüdürü görevini yürütürken, 9 Nisan tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yozgat İl Defterdarlığı görevine getirilen Yüksel Enoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı’yı İl Özel İdaresi’ndeki makamında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundular. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Nazlı, ‘’Yozgat Defterdarımız Yüksel Enoğlu İl Genel Meclisimize gelerek bizleri ziyaret etti. Kıymetli misafirimize nazik ziyareti için teşekkür ediyorum’’ dedi. •Haber Merkezi•

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