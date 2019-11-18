Enjeksiyon çalışması da tamam

Devlet Su İşleri ekipleri tarafından yaklaşık iki ay yürütülen çalışmalar kapsamında 99 kuyuda 3 bin 622 metre delgi ve enjeksiyon işlemi yapıldı. Toplam 246 ton çimento şerbetiyle kuyular refü edildi. Hoşumlu göleti, 4 bin 778 metre ana kanal, 3 bin 872 metre sulama şebekesiyle 2 bin 310 dekarlık alanı suluyor. Su kaynağı 1.14 milyon metreküp depolamalı Hoşumlu Göleti olan proje ile bölge çiftçisi dekar başına 501 lira gelir artışı elde ederek, Ülke ekonomisine 1 milyon 157 bin liralık bir katkı sağlamasının yapacağı kaydedildi.