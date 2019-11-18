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Enjeksiyon çalışması da tamam

SORGUN ilçesi Gülşehri Beldesinde yapımı tamamlanan Hoşumlu Göletinde, gölet gövdesindeki çatlakların kapatılarak, su sızıntısını önlemek amacıyla yürütülen perde enjeksiyon çalışmaları da tamamlandı.

Enjeksiyon çalışması da tamam

SORGUN ilçesi Gülşehri Beldesinde yapımı tamamlanan Hoşumlu Göletinde, gölet gövdesindeki çatlakların kapatılarak, su sızıntısını önlemek amacıyla yürütülen perde enjeksiyon çalışmaları da tamamlandı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Enjeksiyon çalışması da tamam

Devlet Su İşleri ekipleri tarafından yaklaşık iki ay yürütülen çalışmalar kapsamında 99 kuyuda 3 bin 622 metre delgi ve enjeksiyon işlemi yapıldı. Toplam 246 ton çimento şerbetiyle kuyular refü edildi. Hoşumlu göleti, 4 bin 778 metre ana kanal, 3 bin 872 metre sulama şebekesiyle 2 bin 310 dekarlık alanı suluyor. Su kaynağı 1.14 milyon metreküp depolamalı Hoşumlu Göleti olan proje ile bölge çiftçisi dekar başına 501 lira gelir artışı elde ederek, Ülke ekonomisine 1 milyon 157 bin liralık bir katkı  sağlamasının yapacağı kaydedildi. 

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Enjeksiyon çalışması Da Tamam
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