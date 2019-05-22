Eniştesi öldürdü

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sazlıdere köyü çıkışında meydana geldi. Eşi, tartışma sonucu evi terk ederek, baba evine giden T.A, öğrenci servisi şoförü kayınbiraderi Şener Aslan ile görüşmek üzere köy çıkışında bekledi. T.A, öğrencileri köye bıraktıktan sonra minibüsüyle dönen Şener Aslan'ın önünü kesti. Çıkan tartışmada kayınbiraderine tabanca ile 2 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın cesedi, jandarmanın yaptığı incelemeden sonra Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan zanlı ise jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Zanlının 3 yaşındaki çocuğunu göstermediklerini öne sürdüğü, eşinin ailesiyle ve kayınbiraderiyle bu yüzden sürekli tartıştığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.