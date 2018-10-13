ENGELSiZ YAŞAMA iLK ADIM

Yapılan çalışma Yozgat'ın sosyal hayatına da hareketlilik getireceği kaydedildi. İçerisinde kafe, toplantı salonları, Şehit Aileleri Derneği, Engelliler Derneği gibi dezavantajlı gruplara çalışma alanlarının bulunacağı, sivil halkın da yararlanacağı sosyal donatıların içinde olduğu projenin inşaatına yakın zamanda başlanılacağı bildirildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, engelli vatandaşların daha rahat bir yaşam sürmeleri için mücadele verdiklerini vurgulayarak, “Dezavantajlı gurupların hayatlarının kolaylaşması için her türlü tedbirleri alıyoruz. Mesele insanı hayata kazandırmaktır, dışlamak değil. Genel olarak engelli çocukları olan ailelerin, çocuklarını saklamadan, toplum ile iç içe yaşatmaları gerekmektedir. Biz de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Devletimizin sunduğu imkanlarla bu tür guruplara yardımcı olmak bizim görevimiz. Bunun somut örneklerinden bir tanesini daha Yozgat’a kazandırmak için kolları sıvadık. Engelsiz Hayat Alanı inşaatına kısa süre içerisinde başlayacağız. En kısa vadede de bitirip hem dezavantajlı gruplarımızın hem de Yozgat halkımızın hizmetine açacağız” dedi.