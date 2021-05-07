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ENGELSiZ ÜNiVERSiTE

Yozgat Bozok Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018 yılından beri düzenlenen ‘Engelsiz Üniversite’ ödülüne layık görüldü. ‘Mekânda Erişilebilirlik’ kategorisinde 5 bayrak, ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ kategorisinde ise 3 bayrak alan Bozok Üniversitesi, 114 üniversite arasından 3. oldu.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:57
ENGELSiZ ÜNiVERSiTE

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) tarafından, 51 bin 647 engelli öğrencinin eğitim gördüğü üniversitelerde tüm öğrencilerin kampüs yaşamına kazandırılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında belirlenen değişik kriterlere uyan üniversitelerin ödüllendirilmesine devam edildi. Yozgat Bozok Üniversitesi ‘Engelsiz Üniversite’ ödülüne layık görüldü. ‘Mekânda Erişilebilirlik’ kategorisinde 5 bayrak, ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ kategorisinde ise 3 bayrak alan Bozok Üniversitesi, 114 üniversite arasından 3. oldu. 2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ek bina, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu ‘Mekânda Erişilebilirlik’ kategorisinde ‘Turuncu Bayrak’ ödülü aldı. Fen-Edebiyat Fakültesi, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu ise ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ kategorisinde ‘Yeşil Bayrak’ ödülüne layık görüldü. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘Engelsiz Üniversite’ olma yolunda yürüttükleri çalışmaların bir neticesi olarak Mekânda Erişilebilirlik, Eğitimde Erişilebilirlik ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde 12 başvuru yaptıklarını, bunlardan 8’inin ödüle layık görüldüğünü bildirdi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesinin geçen sene sadece turuncu bayrak ödülü aldığını, bu yıl aldığı üçüncülük ödülüyle haklı bir gururu yaşadığını dile getirdi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ihtisas üniversitesi olması ve her alanda görünürlüğünün artırılması noktasında azim ve kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Biz şu özdeyişi çok önemsiyoruz, ‘İnanmak başarmanın yarısıdır.’ İnanan yönetici ve yöneticiler kararlı bir şekilde hedeflerine odaklanırlarsa başarı beraberinde gelecektir. Biz engelsiz üniversite olma noktasında bu kararlılığın bir göstergesi olarak bu ödülü almış bulunuyoruz’’ dedi.  

Anahtar Kelimeler:
ENGELSiZ ÜNiVERSiTE
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