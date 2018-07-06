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Engelsiz Terminal

YOZGAT Belediyesi Otobüs Terminali'nde engelli vatandaşlar için yeni bir uygulamaya imza atıldı.

Engelsiz Terminal

YOZGAT Belediyesi Otobüs Terminali'nde engelli vatandaşlar için yeni bir uygulamaya imza atıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Engelsiz Terminal

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Terminale gelen engelli yada sağlık problemi olan vatandaşların Otogara giriş çıkışta ve otobüslerine binmeleri sırasında yaşadığı zorluklar düşünülerek, tekerlekli sandalye hizmeti başlatıldı’’ dedi.
Başkan Arslan, başlatılan uygulamanın hasta ve engelli vatandaşlar tarafından beğenildiğini de vurgulayarak, uygulamanın ilerleyen zaman dilimi içerisinde farklı alanlarda da devreye sokulabileceğini kaydetti. Arslan, ‘’Terminalde uygulamaya koyduğumuz tekerlekli sandalye projesi ile hasta ve engelli vatandaşlarımız talepte bulunması halinde devreye giriyor. Bunun dışında terminal görevlilerimiz, zabıta da böyle bir durumu gördüğü anda resen devreye girip, yardıma ihtiyaçlarının bulunup, bulunmadığını soruyor. Talep olması durumunda bu yerine getiriliyor’’ diye konuştu.

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