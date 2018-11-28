Engelsiz sergi ilgi gördü

Özel Eğitim öğrencilerinin Sodes Projesi kapsamında açılan kurslarda ürettikleri birbirinden eşsiz ürünler, Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezinde sergilendi. Hepsi el emeği göz nuru olan ürünlerin güzelliği fırsat sunulduğunda bu özel öğrencilerimizin neler ortaya çıkardıklarını gösterdi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, ‘’Bu eşsiz ürünleri ortaya çıkaran öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen Öğretmenlerimize ve sergimize teşrif ederek bizleri onurlandıran ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
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