Engelsiz patron

İŞKUR, verdiği mali destek ile engellilerin önündeki engelleri kaldırıp, kendi işlerinin patronu olmalarını sağlıyor. Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, ‘Kendi İşini Kurma Desteği’ kapsamında sunulan projeler ile girişimcilik eğitimi alan veya kuracağı meslekte eğitim almış engellilerden, kendi işini kurmak isteyenlere verilen hibe miktarının toplamda 65 bin lira olduğunu söyledi. Yıldız, şimdiye kadar 122 engelli ve 19 eski hükümlü tarafından sunulan projelerin komisyon tarafından kabul gördüğünü, toplamda 3 Milyon 452 Bin lira ödeme yapıldığını bildirdi. Yıldız, destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olduğunu, bu nedenle kurulan işletmelerde denetimlere de devam edildiğini aktardı.