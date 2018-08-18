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Engelsiz park

SORGUN Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Engelli parkı ile engellerin kaldırılması’ projesi ile ilgili çalışmalara başlanıldı.

Engelsiz park

SORGUN Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Engelli parkı ile engellerin kaldırılması’ projesi ile ilgili çalışmalara başlanıldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Engelsiz park

Sorgun Belediyesi tarafından hazırlanan projenin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Hibe Programı kapsamında mali destek alacağı bildirildi. Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Yenidoğan Mahallesi’nde yapılacak parkın 4 ayda tamamlanacağını ifade ederek, yaşam kalitesinin göstergesi kabul edilen yeşil alanların kentsel alanlardaki öneminin her geçen gün arttığını söyledi. Bugüne kadar hizmete sunulan parklara ilaveten engelli vatandaşların öncelikli faydalanabileceği bir parkı hizmete sunmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Gürbüz, "Belediye olarak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Hibe Programı'na sunduğumuz 'Engelli Parkı ile Engellerin Kaldırılması Projesi' kabul edildi. Proje kapsamında Sorgun Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 bin 89 metrekarelik alana engellerimiz için park yapımına başlanıldı’’ dedi.
Gürbüz, parkın içerisinde çok amaçlı spor sahası, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, fitness alanı, kamelyalar ve süs havuzları bulunacağını sözlerine ekledi. 
 

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