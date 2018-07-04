Engelsiz konak

2014 yılında yapımına başlanılan ve geçtiğimiz ay Yozgat halkına hizmet vermeye başlayan yeni hükümet konağı binası, farklı görüntüsüy ve iç dizaynı ile dikkat çekiyor. Özellikle Valilik makamına ulaşmak isteyen engelli vatandaşlar, gerek binaya girişte gerekse makam katına ulaşmada hiçbir engelle karşılaşmadan rahatlıkla bina içerisinde hareket etme imkanı buluyor. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret eden Nuh İlhan, valilik makamına çok rahat bir şekilde ulaştığını belirtti. Nuh İlhan, “Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç her fırsatta bizleri ziyaret ederek ihtiyaçlarımızı soruyor, bizimle yakından ilgileniyor. Bende bugün kendisini bize gösterdiği yakın ilgiden dolayı ziyaret etmek istedim. Yeni hükümet konağına daha önce hiç gelmemiştim. Buraya gelirken valilik makamına rahatlıkla ulaşıp ulaşamayacağım konusunda tereddütlerim vardı. Ama gördüm ki gerek bina girişinde gerekse katlara daha rahat ulaşma konusunda da bizim gibi tekerlekli sandalye kullanan ve diğer engelli vatandaşlar için her türlü kolaylık düşünülmüş. Hiç kimseden yardım almadan binaya girdim ve sayın valimize ulaştım. Böylesine güzel ve engelli dostu bir binayı ilimize kazandırma noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Kemal Yurtnaç ise, her zaman dezavantajlı gurupların yanında olduklarını belirterek, ziyaretinden dolayı Nuh İlhan’a teşekkür etti.