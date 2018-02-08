Engelsiz enerji

Enerji timleri adı verilen ekipler Yozgat, Sivas ve Tokat illerinde 52 bin kilometre alanda bakım ve onarım hizmeti sunuyor.

Kış şartlarına uygun araç gereçlerle, 15 ila 25 metre arasında değişen direklere tırmanan işçilerin, zorlu iklim koşullarındaki mesaileri ise objektiflere böyle yansıyor.