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Engelsiz enerji

ÇEDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarında kesintisiz enerji hizmeti için çalışmalarını sürdürüyor.

Engelsiz enerji

ÇEDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarında kesintisiz enerji hizmeti için çalışmalarını sürdürüyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
16 Okunma
Engelsiz enerji

Enerji timleri adı verilen ekipler Yozgat, Sivas ve Tokat illerinde 52 bin kilometre alanda bakım ve onarım hizmeti sunuyor.
Kış şartlarına uygun araç gereçlerle, 15 ila 25 metre arasında değişen direklere tırmanan işçilerin, zorlu iklim koşullarındaki mesaileri ise objektiflere böyle yansıyor.

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