Engelsiz Cami-Engelsiz ibadet

Diyanet İşleri Başkanlığı Koordinesinde müftülüklerce engelli bireylere yönelik olarak ‘Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet’ projesi kapsamında Yozgat’ta da ‘Engelsiz Cami Buluşmaları’ projesi hayata geçirildi. Bu çerçevede Yozgat İl Müftülüğümüz tarafından, toplumun önemli bir kesimini teşkil eden engelli bireylerin de caminin manevi ikliminde buluşmalarını sağlamak, engelliler arasında konuşmayı temin etmek ve onları sosyal ortamlarda daha fazla görünür kılmak için engellilere yönelik olarak ‘Engelsiz Cami Buluşması’ programı Çapanoğlu Büyük Caminde yapıldı. Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başlayan program İl Müftüsü Ali Gülden’in sohbeti ile devam etti. Müftü Gülden, Allah'ın yarattığı en mükemmel, en şerefli varlık olan ve her şey hizmetine sunulan insanın Allah katındaki değerinin îman, ibadet, sâlih amel, takvâ ve güzel ahlakı nispetinde olduğunu söyledi. Dinimizin Ayetler ve Hadisi Şeriflerle engellilere bakışını ve yaklaşımını Kur'an-ı Kerim'den âyetlerle anlatan Gülden, ‘’Allah insanları fiziki yapılarına, renklerine, ırklarına, cinsiyetlerine, sağlam veya engelli oluşlarına göre değerlendirmemektedir. İnsanın, Allah katındaki değeri-kıymeti îmanı, ameli ve takvâsı nispetindedir’’ dedi.

Engelli olmanın asla bir eksiklik ve kusur olmadığına vurgu yapan Gülden, ‘’Sizler bizim için özelsiniz. Sizler bu topluma Allah'ın birer emanetisiniz. O nedenle bizler, emanet bilinciyle sizlere özel önem veriyoruz. Camilerimizin engelli erişimine uygun hale getirilmesinin yanında engelli koordinatörleri arkadaşlarımız aracılığıyla kendilerine dini rehberlik ve manevi destek sağlamaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.

Programda ayrıca İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Mehmet Taşçı, engellilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yozgat Halk Eğitim Merkezi İşaret dili öğreticisi Meryem Aksu’nun çeviri yaptığı programda engellilerin talepleri dinlendi. Program namaz ve duanın ardından hediye çeklerin takdimi ile sona erdi. Akabinde Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi engelliler ile iftar yemeğinde bir araya gelindi.