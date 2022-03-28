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Engelsiz buluşma

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı, engelli bireylerin cami hizmetlerinden daha çok istifade etmesini sağlamak amacıyla ‘Engelsiz Cami- Engelsiz İbadet’ projesini yürütmektedir.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:57
Engelsiz buluşma

Proje kapsamında Yozgat İl Müftülüğü tarafından, toplumun önemli bir kesimini teşkil eden engelli bireylerin de caminin manevi ikliminde buluşmalarını sağlamak, engeliler arasında konuşmayı temin etmek ve onları sosyal ortamlarda daha fazla görünür kılmak için engellilere yönelik ‘Engelsiz Cami Buluşması’ programı düzenlendi. Bilal Şahin Camisinde düzenlenen programda İl Müftüsü Ali Gülden engelli vatandaşlar ile bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programın açılışında Kuran’ı Kerim tilaveti okundu. Engelli vatandaşların İslam’daki açısı, engelli vatandaşlarla alakalı geçmiş İslam tarihindeki hikâyelerden bahseden Gülden, “Camiler tüm Müslümanların yan yana geldiği, omuz omuza saf tuttuğu mukaddes mekanlardır. Engelli vatandaşlarımızın camilerde karşılaştığı sorunların ortadan kaldırılması ve engelsiz vatandaşlarımızın yararlandığı tüm haklardan istifade edebilmeleri için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Camilerin fiziksel olarak uygun hale getirilmesi dışında İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğümüz tarafından engellilere yönelik din eğitimleri verilmekte ve kurumlar arası iş birliğiyle faaliyetlerimizin kapsamı genişlemektedir” dedi. 
Konuşma sonrasında Engelli ve Engelsiz vatandaşların talep ve dileklerini dinleyen Gülden, olumlu geri dönüşler alarak, bu etkinliğin daha sık ve birçok ilçede yapılması notunu aldı. Engelli Koordinatörü H. Mehmet Taşçı’da Koordinatörlük faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Program, öğle vakti namazı ile uyuşmasıyla, cemaat ve program katılımcıları ile birlikte öğle namazını kıldılar. Namaz sonrası ilahi ile devam eden program, hediyeler ve çıkışta yemek ikramı ile bitti. •Osman Tolga Yılmaz•
 

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