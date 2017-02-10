Engelsiz bir dünya için

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından engelli bakım hizmeti veren ve ailelerine aile yaşam kalitelerini artırmak, sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkin biçimde yararlanma ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmak amacıyla 40 aileye iletişim, hasta bakımı ve hakları konusunda eğitim verildi.

Program Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmetler Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Cemil Erkan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu ve engelli aileleri katıldı.

Program Engelli Evde Bakım Birim Başkanı ve Eğitim Sorumlusu İsmail Dalaslan tarafından engellilere yönelik öz bakım ve rehberlik konularında eğitim verilmesiyle başladı.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli ise Yozgat’ta 3 bin 500 insana evlerinde bakım hizmeti verildiğini hatırlatarak “Engelliye hak ettiği bakımı, eğitimi, sağlığı hizmeti verilmesini takip etmek ve iyileştirmek istiyoruz. Engelli adayının sosyal hayatın içerisinde girmek istiyoruz. Engelinin yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz. Engellimizin aileler tarafından kabullenilmesi gerekiyor. Onlara sahip çıkacağız sevgimizi ve değerimizi hissettireceğiz. Onlar duygularını size açamıyorlar sizin gibi belki düşünemiyorlar ama bu noktada onlarında beklentileri üst düzeyde. Onlarda bir insan onlarda bir birey sizin duyduğunuz her bir şeye ihtiyaç duyuyorlar” dedi.

Neşeli son olarak ise engelli evde bakım hizmeti veren bakıcı ve ailelerine yönelik eğitim programının yıl içerisinde Yozgat Merkez mahalle ve köyleri başta olmak üzere diğer ilçelerde de devam edeceğini söyledi.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği eğitim, soru ve cevapların ardından son buldu.