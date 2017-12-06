Koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyeyle bariyeri aşmakta zorlanan öğrenciler, gözleri kapalıyken de akıllı bastonla yürüme ve bardağa su koymakta zorlandı. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Murat Korkmaz, ‘Engellilerin Türkiye’de normal yaşamı sırasında karşılaşabileceğini düşündüğümüz engellerle ilgili bir platform oluşturduk. Amacımız öğrencilerimizi bu platformdan geçirmeye çalışarak bir engellinin günlük yaşamında karşılaşabileceği engelleri ortadan kaldırmasını sağlamak ve bunu hakkında bilinçlendirmek istedik. Bu konuda empati kurarak bilinçlenecekler ki ilerideki dönemde bu engellerin kaldırılması için çaba sarf etsinler. Hepimiz birer engelli adayıyız ve en önemlisi bir engelliyi anlamak için engelli olmaya gerek yok’ dedi.

