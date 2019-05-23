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Engelliye Tekerlekli Sandalye

ALACA Engelliler Derneği tarafından, yürütülen tekerlekli sandalye dağıtım çalışmalarının yanında, dernek bünyesinde kurulan atölyede tekerlekli sandalyelerin tamiratı da yapılıyor.

Engelliye Tekerlekli Sandalye

ALACA Engelliler Derneği tarafından, yürütülen tekerlekli sandalye dağıtım çalışmalarının yanında, dernek bünyesinde kurulan atölyede tekerlekli sandalyelerin tamiratı da yapılıyor.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Engelliye Tekerlekli Sandalye

Dernek yönetiminden yapılan açıklamada, Alaca ve Çorum ile birlikte Yozgat, Sorgun, Sungurlu ile çevredeki diğer yerleşim yerlerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine de tekerlekli sandalye desteğinde bulunulduğu kaydedildi. Tekerlekli sandalye bağışına Ramazan ayı boyunca da dağıtmaya devam edeceklerini vurgulayan dernek yönetimi, çocukları, yaşlıları, teyzeleri, dedeleri, göçmen Suriyelileri, çadırlarda yaşayan tarım işçilerini ziyaret edip, ihtiyaç sahibi olanların tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığının altı çizildi. Derneğin, tekerlekli sandalye ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına aracılık ettiği de vurgulandı. Dernek bünyesinde kurulan ve engellilerin çalıştığı atölyede ise akülü ve diğer tekerlekli sandalyelerin bakım-onarımı yapılıyor. Yapılan açıklamada, ‘’Akülü sandalyelerin özel bir tamircisinin olmadığı ve bu nedenle akülü aracı bozulan engellilerin çok sıkıntı çektiklerini yaşayarak gördüğümüzden bunun çözümü için dernek bünyesinde bir tamir atölyesi kurduk. Kendileri de engelli olan iki ustamızla hizmet veriyoruz. Engellileri sevindirmenin mutluluğunu yaşarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, yardımcı olan, derneğimizin çorbasında tuzu olan bütün hayırseverlerimizi tebrik ediyoruz’’ denildi.

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