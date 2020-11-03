Engelliye SGK’dan kolaylık

Corona virüs salgını sonrası alınan bu karar ile 2014 yılına geri dönülmüş oldu. Artık engelli raporuyla emekli olanlar hastaneye gitmek zorunda kalmayacak. Milyonlarca vatandaşı sevindiren haber Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan(SGK) geldi. Corona virüs salgını nedeniyle hastanelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle alınan bu karar engelli raporuyla emekli olanları yakından ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),engelli raporu ile emekli olanlara kontrol muayenesi konusunda yeni bir kolaylık sağladı. Covid-19 pandemisi dolayısıyla bir süre yeni rapor alınmasına ara verilmesinin ardından yaşanan yığılmayı önlemek amacıyla 2014 yılındaki uygulamaya dönüldü. Engelliliği dolayısıyla yaşa bakılmaksızın emekli olanlardan daha sonra kontrol muayenesi yaptırarak yeniden rapor almaları istenebiliyor. Vergi indiriminden yararlanan engellilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanlar, raporun gerçeği yansıtmadığına dair haklarında ihbar veya şikayet bulunanlar, SGK denetim elemanlarının inceleme ve soruşturmaları sonucunda gerek duyulanlar kontrol muayenesine tabi tutuluyorlar. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; bu kişiler rapor düzenlemeye yetkili hastanelere sevk ediliyor. Kontrol muayenesi sonucu düzenlenen raporlarda engellilik oranı yüzde 40’ın altında belirlenenler ile yüzde 40’ın üstünde belirlenmiş olmakla birlikte engellilik derecesi aylık bağlanan derecenin altına düşenlerin raporları, GİB Merkez Sağlık Kurulu’na gönderiliyor. Kurulca belirlenecek dereceye göre aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılıyor.