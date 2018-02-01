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Engelliye memuriyet sınavı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü, 2018 yılı engelli bireylerin istihdamı için yapılacak EKPSS başvuruları 6-21 Şubat tarihleri arası başlayacağını, 22 Nisan tarihinde ise sınavların yapılıp, 17 Mayıs tarihinde sınav sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.

Engelliye memuriyet sınavı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü, 2018 yılı engelli bireylerin istihdamı için yapılacak EKPSS başvuruları 6-21 Şubat tarihleri arası başlayacağını, 22 Nisan tarihinde ise sınavların yapılıp, 17 Mayıs tarihinde sınav sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.

01 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Engelliye memuriyet sınavı

Yapılan açıklamada, ‘ÖSYM başvuru ve sınav tarihine ek olarak bu sene geç başvuru günü tarihilerini de yayınlamıştır. Geç Başvuru Günü EKPSS için 13 – 14 Mart tarihleri arasında, Kura için ise 29 – 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar artırımlı olarak; ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemler’de yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır’ denildi.
2018 EKPSS sonuçlarının 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacağı vurgulanarak, sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanmasının planlandığı, sınava ilişkin bir dava söz konusu olması durumunda mahkemece bir karar verildikten sonra sınav sonuçlarının açıklanacağı belirtildi. Açıklamada, ‘2018 Yılı içerisinde EKPPS sonucuna göre 2 dönem başvuru alınacak olup 1. dönem başvuruları 8 ile 16 Mart 2018 Tarihleri arası alınacaktır. 2. Dönem başvuruları bilahare açıklanacaktır. İnşallah 2018 yılı içerisinde 5000 engelli bireyin kamu personeli olarak alınması beklenmektedir’ ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 31.01.2018 18:08
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