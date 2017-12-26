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Engelliye Hibe

İŞKUR’un Genel Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlüler tarafından sunulan 270 projeyi kabul ederek, 12 milyon lira kaynak tahsis edilmesini uygun buldu.

Engelliye Hibe

İŞKUR’un Genel Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlüler tarafından sunulan 270 projeyi kabul ederek, 12 milyon lira kaynak tahsis edilmesini uygun buldu.

26 Aralık 2017 Salı 07:00
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Engelliye Hibe

Yozgat’tan gönderilen 5 projede kabul edildi. Projelerin hayata geçirilmesi amacıyla toplam 150 bin lira kaynak  tahsis edildi. Proje sahiplerinden Abdullah Çağlayan, Halil İbrahim Aykar, Murtaza Gedik İş-Kur Yozgat İl Müdürlüğü’nde İl Müdürü  Taner Yıldız’dan projelerin yürütülmesi için verilen ödeneği nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi aldı. Daha sonra hazırlanan hibe sözleşmeleri imzalandı.

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