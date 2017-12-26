Engelliye Hibe

Yozgat’tan gönderilen 5 projede kabul edildi. Projelerin hayata geçirilmesi amacıyla toplam 150 bin lira kaynak tahsis edildi. Proje sahiplerinden Abdullah Çağlayan, Halil İbrahim Aykar, Murtaza Gedik İş-Kur Yozgat İl Müdürlüğü’nde İl Müdürü Taner Yıldız’dan projelerin yürütülmesi için verilen ödeneği nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi aldı. Daha sonra hazırlanan hibe sözleşmeleri imzalandı.
26 Aralık 2017 Salı 07:00
61 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol